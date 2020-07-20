وزارة التعليم العالي: لا إيقاف لدوام الجامعات ولا يوجد خطة للتساهل في الامتحانات

أكدت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم، أنه ليس هناك توجه حاليا نحو إيقاف الدوام ولفتت "نحن وصلنا لآخر مرحلة في الدوام وبقي هناك أسبوعان فقط وينتهي"، موضحةً أن هذا الموضوع من اختصاص الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفايروس كورونا



وقالت" هناك إجراءات عامة تتخذ في الجامعات والكليات واطلعنا على التدابير وكانت جيدة، وفي الامتحان بالأصل هناك تباعد حيث يجلس الطلاب متباعدين ولا يوجد حركة، كما تم التغاضي عن إلزامية دوام بعض الكليات والتفقد أساسا هو للقسم العملي وجاء توجيه بغض النظر عن الغيابات".



وأضافت الفاهوم"هناك دراسات نجريها في الوزارة على الأضداد وظهرت لدينا نتائج جيدة ولكن مستغربة ومنها أن من يصل لحد الوفاة هم من ليس لديهم مناعة ولكن هذه الدراسات تبقى محدودة فالدراسات تتطلب تكلفة وعمل وتعاون







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