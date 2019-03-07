وزارة التعليم العالي: شهادة التعليم المفتوح توازي الشهادة التعليم النظامي في سوق العمل

أكد معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور أن "شهادة التعليم المفتوح يعترف بها كأي شهادة أخرى وهناك قرار من وزارة التعليم العالي بأن شهادة التعليم المفتوح تعّد كأي شهادة تمنحها جامعة حكومية من ناحية التوظيف أو العمل بسوق العمل ولايوجد شيء من وزارة التعليم العالي يمنع ذلك".



وأشار طيفور في حديثه إلى أن "بعض خريجي التعليم المفتوح لايحصلون على فرصة عمل و أيضاً بعض خرجي التعليم النظامي لأن موضوع فرصة العمل بالسوق هو عبارة عن عرض وطلب، وهناك العديد من خريجي التعليم المفتوح حصلوا على فرصة عمل سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص".