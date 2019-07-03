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وزارة التعليم العالي توحد الرسوم في الجامعات الخاصة

أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بمنع الجامعات الخاصة في العام الدراسي 2019-2020 من زيادة رسم الساعات المعتمدة عن الرسم المحدد في العام الدراسي 2018-2019 أو الأقساط في الجامعات التي تعتمد النظام السنوي أو النظام الفصلي المعدل ، وذلك حسب صحيفة الوطن.


كما سمحت وزارة التعليم العالي لطالب الجامعة الخاصة الذي أنهى فرص الدراسة الاستدراكية في الفصل الدراسي الثاني من العام 2018-2019 بالتسجيل في الفصل الصيفي في العام الدراسي 2018-2019.


وأشارت القرارات إلى اعتبار درجة الماجستير الممنوحة من الجامعات والجامعة الافتراضية السورية المسبوقة بدرجة الإجازة الممنوحة من برامج التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي والجامعات الخاصة في سورية مؤهلة للتعيين في وظائف عضوية الهيئة الفنية في الجامعات الحكومية والخاصة.


وأوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة بطرس ميالة أن عدد الطلاب في الجامعات الخاصة وصل إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة يتوزعون على 22 جامعة، مقارنة مع نحو 42 ألفاً في العام الدراسي الماضي.

 


الوطن

 

 