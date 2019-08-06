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وزارة التربية: لا تأجيل لموعد افتتاح المدارس في سورية

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده قيام وزارة التربية بتحديد يوم 15/9/2019 لبدء العام الدراسي 2019/2020 بدلاً من 1/9.


المكتب الصحفي في وزارة التربية نفى الخبر المتداول مؤكداً على بقاء موعد افتتاح المدارس كما هو محدد بتاريخ 1/9/2019.


وكان نفى وزير التربية عماد العزب في تصريح نشرته صفحة الوزارة الرسمية، ما تم تداوله ‏اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء شهادة التعليم الأساسي واعتبارها ‏مرحلة انتقالية اعتباراً من العام القادم.


وأكد وزير التربية أنه لم يتم طرح الفكرة أو مجرد البحث بهكذا موضوع.


يذكر أن وزارة التربية أتاحت فرصة جديدة للطلاب الراسبين في الصفوف الانتقالية من الصف الأول إلى الثامن، حيث أصدر الوزارة تعميم يتيح للطلاب الراسبين بأربع مواد على الأكثر الالتحاق بدورات المكملين دراسياً.

 


علي خزنة