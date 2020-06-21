وزارة التربية توضّح الخطأ في مادة الفيزياء اليوم

تداول الطلاب أحاديث عن وجود غلط في أسئلة امتحانات اليوم لمادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي العلمي “النظام الحديث”.



الموجّه الأول لمادة الفيزياء في وزارة التربية، بشار مهنا، أوضح أن الخطأ مطبعي على الشكل البياني ( -2.0π ) والصواب ( -0.2π )، مضيفا: “وهذا الخطأ ناتج عن طباعة الكمبيوتر، مع التنويه بأن نص السؤال والإجابات صحيحة تماماً”.



وبيّن أنه تم التواصل مع غرف المتابعة في جميع مديريات التربية وجرى التعميم على جميع المراكز الامتحانية منذ بداية الامتحان.



الوطن