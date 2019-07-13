وزارة التربية توضح حقيقة قرار إلحاق التلاميذ الراسبين بدورات تكميلية



أوضح المكتب الصحفي في وزارة التربية حقيقة ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول التعميم الصادر من وزارة التربية القاضي بإلحاق التلاميذ الراسبين بأربع مواد على الأكثر بدورات المكملين دراسياً للصفوف الانتقالية.



وأوضح وزير التربية عماد العزب في حديث مع “مديرية الإعلام الالكتروني في دار البعث” أن “التعميم الصادر برقم : 6/4/543/3630 تاريخ 11/7/2019 يتضمن إلحاق التلاميذ الراسبين بأربع مواد على الأكثر في الصفوف الإنتقالية من الصف الأول إلــى الصف الثامن بدورات المكملين دراسياً حرصاً على عدم ضياع سنة كاملة على التلاميذ”.



وأشار العزب إلى أن ” طلاب الثانوية العامة فيتقدم إلى امتحانات الدورة الثانية الطلاب الراسبون بثلاث مواد على الأكثر وفق تعليمات المرسوم التشريعي رقم 300 لعام 2012 أو الناجحون الراغبون بتحسين ثلاث مواد على الأكثر”.



ونفى العزب في لقاءه على التلفزيون السوري، يوم 10 تموز، خلال إصدار نتائج امتحانات الثانوية العامة كل ما يشاع حول إلغاء امتحانات الدورة الثانية لشهادة التعليم الثانوي بفروعها المختلفة، واصفاً ما يقال بأنه مجرد كلام “فيسبوك”، ولا صحة فيه.



وشرح العزب آلية الاعتراض على نتائج امتحانات الثانوية العامة، مبيناً أنه “حق للطالب الاعتراض على مادتين فقط من الدورة الأولى للشهادة الثانوية اعتباراً من اليوم الخميس 11/7/2019 ولغاية يوم الأحد 14/7/2019 بما فيها يومي العطلة الجمعة والسبت في دائرة الإمتحانات بمديرية التربية التي تقدم بها الطالب للامتحان في محافظته .



الجدير بالذكر ان امتحانات الدورة الثانية لشهادة التعليم الثانوي بفروعها لعام 2019 تبدأ في 28 تموز الجاري، حتى 6 آب للفرعي الأدبي، و 7 آب للفرع العلمي، أما امتحانات الثانوية الشرعية، تنتهي في 10 آب.

تلفزيون الخبر