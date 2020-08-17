وزارة التربية توضح بعض المعلومات الخاصة بمسابقة العقود

أوضحت وزارة التربية أن الناجحين في مسابقة العقود الذين حصلوا على درجات عالية في المحصلة النهائية معظمهم منحت لهم درجات تفضيلية أضيفت للمحصلة النهائية بما لا يتجاوز 100 درجة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن اعتماد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة.



وبين مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية علي عبود أن قرار مجلس الوزراء منح “ذوي الشهداء ومن في حكمهم 10 درجات والمسرح من خدمة العلم نتيجة إصابته بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي 5 درجات ولمن تجاوز في خدمة العلم “الإلزامية..الاحتياطية” خمس سنوات 5 درجات والحاصل على شهادة الدكتوراه 5 درجات والحاصل على شهادة الماجستير 3 درجات”.



وقال عبود حسب القرار: “لا يجوز الجمع بين أي من الدرجات التفضيلية المذكورة أعلاه بصدد حساب درجات التفضيل ويعطى العلامة الأعلى في حال وجود أكثر من درجة تفضيلية” مشيراً إلى أن الأسماء وردت في قرارات النجاح وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي حال التساوي بالدرجات يقبل الناجح الأعلى معدلاً وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجا ومن ثم صاحب الدرجة التفضيلية.



وبالنسبة لإمكانية التعاقد مع جميع الناجحين في المسابقة أو الاكتفاء بالأعداد المطلوبة بالإعلان بين عبود أنه “ستتم مخاطبة مديريات التربية في المحافظات لبيان الحاجات الفعلية من الناجحين زيادة عن العدد المعلن عنه لديهم وفق توفر الاعتماد المالي وعلى مستوى المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي ليصار إلى إعداد قرار المقبولين للتعاقد زيادة عن الفرص المعلن عنها حسب الحاجة وتوفر الاعتماد”.



وأوضح عبود أنه يجوز للوزارة وخلال مدة عام من تاريخ صدور قرار النجاح النهائي توزيع الفائض من الناجحين في حال الحاجة وتوفر الاعتمادات والتعاقد معهم بعقود سنوية في الجهات العامة التابعة أو المرتبطة بها وضمن المحافظة الواحدة وحسب “المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية” والتعاقد مع الفائض من الناجحين في المجمعات التربوية أو المناطق التعليمية وتوزيعهم إلى المجمعات التربوية والمناطق التعليمية الأخرى ضمن المديرية في حال كان المؤهل العلمي والاختصاص مطلوبا في المحافظة أو الجهة أو المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية المطلوب التوزيع لها.



ولفت عبود إلى أنه يمكن توزيع الفائض من الناجحين في حال الحاجة وتوفر الاعتمادات بين الجهات العامة التابعة أو المرتبطة بالوزارة ومديريات التربية في المحافظات في حال تم التعاقد مع جميع الناجحين في المديرية التي سيتم التوزيع إليها في حال كان المؤهل العلمي والاختصاص مطلوباً في المحافظة أو الجهة أو المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية المطلوب التوزيع لها.



وكانت الوزارة أصدرت يوم أمس أسماء الناجحين في المسابقة التي أعلنت عنها في تشرين الثاني الماضي للتعاقد مع عدد من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية للعمل بموجب عقود سنوية في مدارس المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية.



سانا