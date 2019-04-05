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وزارة التربية تمنع تحضير السندويش في المدارس

عادت وزارة التربية للتشديد على تطبيق التعميم رقم 5335/543(4/21) تاريخ 1/10/2018م الذي حددت فيه الشروط الخاصة ببيع الاغذية في المدارس.

حيث سمحت بوجود عبوات من الحليب المعقم أو اللبن، أو العصير الطبيعي المعبأة آلياً وخالية من أي إضافات ومواد غذائية مغلقة آلياً وضمن فترة الصلاحية المحددة.

ومنعت أي نوع من السندويش المحضر داخل المقصف أو خارجه، أو الأطعمة المعلبة أو المطبوخة داخل المقصف، أو الخضار أو الفواكه النيئة والأطعمة المكشوفة، والعصائر الملونة، أو العبوات المثلجة، أو البوظة، والبطاطا المقلية، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والدخان.

 

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