وزارة التربية: تمديد تحديد مركز عمل العاملين.. وتعيين مدير تربية مساعد بـ ادلب
أصدر وزير التربية عماد موفق العزب بلاغاً بتمديد تحديد مركز عمل العاملين بوظائف تعليمية حتى نهاية العطلة الصيفية للعام الدراسي 2019م – 2020م شريطة أن يكونوا قائمين على رأس عملهم، وللعاملين بوظائف إدارية حتى نهاية العام 2020 شريطة أن يكونوا قائمين على رأس عملهم، وكذلك للمتعاقدين بالوظائف كافة حتى نهاية العام 2020 شريطة تجديد عقودهم وأن يكونوا قائمين على رأس عملهم.
كما أصدر العزب قراراً كلف بموجبه محمد نادر عمرعبدو العامل من الفئة الأولى بوظـيفة مدرس لدى مديرية التربية في محافظة ادلب، بوظيفة مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي فيها على أن يتم تقييم أدائه بعد ستة أشهر من تاريخ استلامه لمهام عمله الجديد.
المصدر: وزارة التربية