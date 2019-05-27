وزارة التربية: تمديد تحديد مركز عمل العاملين.. وتعيين مدير تربية مساعد بـ ادلب

أصدر وزير التربية عماد موفق العزب بلاغاً بتمديد تحديد مركز عمل العاملين ‏بوظائف تعليمية حتى نهاية العطلة الصيفية للعام الدراسي 2019م – 2020م ‏شريطة أن يكونوا قائمين على رأس عملهم، وللعاملين بوظائف إدارية حتى نهاية ‏العام 2020 شريطة أن يكونوا قائمين على رأس عملهم، وكذلك للمتعاقدين ‏بالوظائف كافة حتى نهاية العام 2020 شريطة تجديد عقودهم وأن يكونوا قائمين ‏على رأس عملهم.‏



كما أصدر العزب قراراً كلف بموجبه محمد نادر عمرعبدو العامل من الفئة الأولى ‏بوظـيفة مدرس لدى مديرية التربية في محافظة ادلب، بوظيفة مدير التربية المساعد ‏لشؤون التعليم الثانوي فيها على أن يتم تقييم أدائه بعد ستة أشهر من تاريخ استلامه ‏لمهام عمله الجديد.‏



المصدر: وزارة التربية ‏