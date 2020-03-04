وزارة التربية تعمم على المدارس إجراءات احترازية لسلامة الطلاب من فيروس كورونا

أعلنت وزارة التربية عن حملة في جميع المدارس للتأكد من سلامة البيئة المدرسية وضمان تأمين مياه نظيفة ومرافق صحية آمنة ومقاصف مطابقة للشروط الصحية كإجراء احترازي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين التربويين من فيروس “كورونا” المستجد.



وفي تعميم على مديريات التربية بالمحافظات دعت الوزارة إلى تأمين مستلزمات الحملة لإنجازها بأسرع وقت وبالشكل الأمثل موضحة أنها ستنفذ بالتنسيق مع دوائر الصحة المدرسية.



ولفتت الوزارة إلى ضرورة رصد جميع حالات الإنتانات التنفسية في المدارس وإرسال تقارير شهرية لمديرية الصحة المدرسية والإخبار الفوري عن الحالات الشديدة التي تتطلب دخول المشفى مع العمل على نشر التوعية حول اعتماد أساليب الوقاية وتطبيق قواعد النظافة الشخصية وغسل اليدين المتكرر.



يذكر أن سورية لم تسجل حتى اليوم أي اصابة بفيروس كورونا وجهزت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مؤخرا مخبرها المرجعي بكل وسائل التشخيص المتعلقة بالفيروس المستجد للكشف عن أي حالة مشتبه بها مع مواصلة تطبيق إجراءاتها الاحترازية على المعابر الحدودية وفي المطارات للتأكد من سلامة القادمين إلى سورية ومتابعة حالاتهم الصحية خلال 14 يوماً وهي مدة حضانة الفيروس.