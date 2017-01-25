وزارة التربية تطلق حملة للقراءة بين الطلاب للحصول على لقب “القارئ السوري لعام 2017

أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة حملة /القراءة حجر اساسي في اعمار الانسان/ وذلك مع بدء العطلة الانتصافية بهدف الاستثمار الافضل لوقت الطلاب .



وبين مدير التوجيه في وزارة التربية المثنى خضور أن الحملة تهدف الى تشجيع التثقيف الذاتي لدى الطلاب والاستفادة من العطل الدراسية في دعم العملية التعليمية لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع صالة / الف نون / للفنون على تنشيط الحركة الفنية لدى الطلاب باقامة مسابقة لوحة وجملة بعنوان “التسامح” بهدف نشر طاقة ايجابية لدى التلاميذ في جميع المدارس من خلال رسم لوحات تعبر عن مفهوم التسامح إضافة إلى تعزيز ثقافة الانتماء الوطني.



بدورها أوضحت رئيسة مكتب الاعداد والثقافة في اتحاد شبيبة الثورة علا مقداد ان حملة “القراءة” تتضمن ثلاث مراحل الأولى على مستوى الروابط الشبيبية بدأت من ال20 من الشهر الجاري ولغاية ال20 من شباط المقبل بعنوان “من يقرأ اكثر” سيتم في نهايتها اختيار 5 طلاب الأكثر قراءة ليخوضوا بعد ذلك المرحلة الثانية على مستوى الفرع اعتبارا من ال25 من شباط ولغاية ال25 من اذار حيث يتبارى الفائزون فيها للحصول على لقب القارئ السوري لعام 2017 في المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ من 1 حزيران ولغاية 1 آب.



وأشارت مقداد إلى أنه يمكن للطالب الاستفادة من مكتبة المدرسة والمراكز الثقافية والمكاتب العامة اضافة إلى أنه تم إنشاء صفحة على الانترنت بعنوان “ماراثون القراءة” لتمكين الطالب من تحميل الكتاب الذي يرغبه في أي نوع من الأدب أو العلوم والتراث.

سانا