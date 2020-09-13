وزارة التربية تصدر تنويهاً مع بدء العام الدراسي

أصدرت وزارة التربية السورية تنويهاً حول إعادة افتتاح المدارس في ظل انتشار وباء كورونا، تزامناً مع بدء العام الدراسي لسنة 2020- 2021.وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي إن العديد من الدول التي ظهر لديها بؤر إصابات بالفيروس، لم توقف العملية التعليمية، وإنما أغلقت عدّة مدارس، مشيرة ً إلى أنها ستقوم بنفس الأمر، وستغلق المدارس التي يلاحظ فيه حالات إصابة أكثر من غيرها.



وأوضحت الوزارة أنّ نسبة الأطفال المصابين بالفيروس في سوريا، لم تتجاوز النسب العالمية، كما أن الأهالي والمدرسين تلقوا إرشادات وتعليمات للتعامل مع الأطفال والوقاية خلال الأشهر الماضية.



اما عن ارتداء الكمامة.. فقالت الوزارة إن منظمة الصحة العالمية، أوصت الطلاب دون 18 بعدم ارتداء الكمامة لأنها قد تصبح مصدر عدوى، كما أنه يمكن للمدرسين أن يعطوا الدروس دون كمامة وخاصة أنهم بحاجة لملامحهم التعبيرية أثناء الشرح، وعلى بعد عدة أمتار عن الطلاب، أما عند التواصل والتماس المباشر معهم يجب الالتزام بالكمامة.



وطالبت الوزارة في منشورها الاهالي بعدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة، في حال ملاحظة أي ارتفاع بدرجة حرارتهم، كي لا تنتشر العدوى وتضطر الوزارة لإغلاق المدرسة.