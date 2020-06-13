وزارة التجارة تصدر بياناً بخصوص معلومات كاذبة يتم نشرها

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بياناً بشأن أخبار كاذبة تشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه:



تؤكد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لاصحة على الاطلاق لما تنشره بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بتقدير اسعار سيارات الكيا وهونداي المستعملة وان التواقيع المذيلة على المنشور والجدول مزورة.



و تلفت الوزارة الى ان نشر مثل هذه الامور المزورة يحاسب عليها القانون وتاتي في سياق حرب الشائعات الهادفة الى خلق العبث والفوضى في الاسواق.