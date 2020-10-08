وزارة التجارة ترفع سعر البنزين "أوكتان 95"

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتعديل سعر ليتر البنزين أوكتان 95 الحر فقط ليصبح بـ 850 ليرة سورية بدلاً من 575.



وأكدت الوزارة أنه لا تغيير على سعر ليتر البنزين المخصص بيعه في جميع المحطات عبر البطاقة الإلكترونية وتعديل السعر شمل فقط البنزين الأوكتان 95.



وطالبت الوزارة أصحاب المحطات بالإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة مؤكدة أن كل مخالف لأحكام هذا القرار سيخضع للعقوبات المنصوص عليها.



ويبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة.