وزارة التجارة بصدد طرح مجمع الثورة التعاوني بدمشق للاستثمار بمليار ليرة سنوياً

بين مصدر مطلع أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بصدد إصدار قرار يقضي بإعادة ملكية مجمع الثورة التعاوني الاستهلاكي لعهدتها لاسيما وأن المجمع تستثمره الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمشق منذ عشرات السنين، مع الإشارة إلى وجود قرار سابق يجيز لمجلس الجمعية بنقل ملكية المجمع من الوزارة لصالح الجمعية، إلا أن مجالس الإدارات السابقة للجمعية لم تعمل في ذلك الوقت على نقل الملكية. وبحسب المصدر فإن الوزارة تنوي استثمار المجمع والمشاد على مساحة تزيد عن 5000 متر والمؤلف من 12 طابقاً يضم صالات عرض ومنافذ بيع ومولات ضخمة ومستودعات.





وبحسب تقرير صادر عن الجمعية فإن القيمة المالية السنوية لمجموع استثمارات المجمع تصل إلى 25 مليون ليرة فقط، ويؤكد المصدر في هذا السياق أن الوزارة بصدد وضع المبنى بالكامل بالاستثمار بقيمة مالية تصل إلى مليار ليرة سنوياً.





ويشير المصدر إلى أن الوزارة باشرت بإنذار المستثمرين لإخلاء المبنى خلال مدة أقصاها نهاية الشهر القادم، علماً أن بعض المستثمرين لم يمض على تجديد عقودهم أكثر من عامين، موضحاً أن القرار المذكور لا يشمل منافذ ومراكز البيع الأخرى التابعة للجمعية.





يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وخلاله لقاءاته مع نقابات العمال مؤخراً أكد استعداد الوزارة لوضع 10% من قيمة الاستثمار لصالح مجلس إدارة الجمعية، مع المحافظة على حقوق العمال كاملة والبالغ عددهم نحو 70 عاملاً.



