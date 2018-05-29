وزارة التجارة الداخلية تحذر المواطنين من شراء اللحمة المفرومة مسبقاً

ازدادت في الآونة الأخيرة المخالفات المتعلقة بمواصفات وأسعار اللحوم التي تباع في بعض المحلات بدمشق، في هذا الوقت شددت مديرية التجارة الداخلية تواجدها في الأسواق مسجلة عدداً من الضبوط والاغلاقات منذ بداية شهر رمضان.‏



مصادر المديرية ذكرت ان دوريات حماية المستهلك بدمشق ضبطت ملحمة في منطقة الشاغور بمخالفة التضليل في الإعلان عن نوع اللحم المعروض للبيع “بيع لحم العجل على أنه لحم جمل” حيث تم حجز الكمية وتحرير الضبط اللازم وإحالة المخالف إلى القضاء كما تم ضبط ملحمة أخرى بمنطقة مساكن برزة بمخالفة الذبح لأنثى العواس خارج المسلخ من دون موافقة، وثالثة في منطقة نهر عيشة ورابعة وخامسة في مساكن برزة بمخالفة الذبح خارج المسلخ حيث تم تحرير الضبوط اللازمة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراء القانوني.‏



وفي سياق متصل أكدت المصادر قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإصدار تعميم طلبت فيه من المواطن التدقيق بما يشتريه من مواد أساسية لحاجته اليومية كاللحوم وعدم شراء اللحم المفروم مسبقاً، مشيرة إلى أن ضبوط المخالفات وإن كثرت بالأسواق فهي دليل متابعة عناصر حماية المستهلك لعملها بالأسواق والأسعار المعلنة في الأسواق من خضار و فواكه و لحوم تُوضع من قبل لجان مختصة تتابع عملها على مدار الساعة.‏



المصدر: الثورة