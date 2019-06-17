وزارة التجارة: أسعار الخضار مقبولة.

صرّح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب بأن أسعار الخضراوات والفاكهة مقبولة، وليس هناك ارتفاع في أسعارها حالياً لأن هذه المواد متوافرة.



وبيّن أن سعر البطاطا يتراوح بين 100-150 ليرة للكيلو الواحد ولا يتجاوز 200 ليرة، أما البندورة فيتراوح سعر الكيلو منها بين 150 و200 ليرة، على حين لا يتجاوز سعر كيلو الخيار 150 ليرة في كل الأسواق، مشيراً إلى أن تفاوت الأسعار يعود لتفاوت نوع المادة لكن يمكن القول بأنها كلها بأسعار متقاربة وضمن الحدود الطبيعية.



وكشف الخطيب عن تنظيم 622 ضبطاً خلال عطلة العيد في كل محافظات القطر، منها 160 ضبط عينة، و460 ضبطاً عدلياً (ضبط بالمخالفات المباشرة)، مبيناً أنها تركزت على معالجة الشكاوى الواردة إلى المديرية إضافة إلى مخالفات أخرى تم ضبطها خلال هذه الفترة لمحال ومطاعم ومحلات تجارية.

ولفت إلى أن 90 بالمئة من المخالفات هي لمواد غذائية وتفاوتت الضبوط بين تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بالمواصفات وغيرها.

الوطن