وزارة الاقتصاد: 20 مادة فقط ستموّلها المصارف في سورية

اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة المواد المستوردة التي يتم تمويلها من المصارف العاملة في سورية المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، بعد أن اقتصرت على 20 مادة وصنف، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها 18/9/2019 ومحضر اجتماع الجهات المعنية بهذا الخصوص.



وبحسب المحضر، فقد أوصي بتقليص قائمة المواد التي لها الأولوية بالتمويل، وتوجيه المصارف باقتصار تمويل المستوردات على عقود القطاع العام، واقتصار التمويل على مواد المتة والسكر والزيوت والأرز والسمون والشاي ومعلبات الطون والسردين وحليب الأطفال الرضع والمبيدات الزراعية واللقاحات البيطرية.



كما اقتصر التمويل أيضاً على البذور الزراعية، وبيض التفقيص، وصيصان الأمات الفروج والبياض، وكسبة الصويا، وبذور الصويا، والذرة الصفراء العلفية والأدوية البيطرية وموادها الأولية.



ويتم تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمواد المشمولة بتوصية اللجنة الاقتصادية والتي تم تمويلها قبل صدور المحضر.



وتمت إعادة النظر بالمواد المستوردة إثر اجتماع ضم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي، الذي تم تكليفه بمتابعة تنفيذ المحضر، وفي حال تمت إضافة أي مادة جديدة أو حذف مادة يتم ذلك بعد إعلام اللجنة الاقتصادية واقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.



الوطن