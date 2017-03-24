وزارة الاقتصاد تعتزم استيراد التمر من ثلاث دول

كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن نية الوزارة “السماح باستيراد مادة التمر من ثلاث دول، هي العراق وإيران والجزائر، ليساهم ذلك بانخفاض أسعار المادة في الأسواق المحلية”.



وأوضح المصدر، بحسب صحيفة محلية، أن “سبب غلاءها نتيجة منع الاستيراد وبالتالي قلة العرض وكثرة الطلب”، موضحاً أن “انخفاض الأسعار، يحتاج لمزيد من الوقت، إلى حين وصول الكميات المشحونة، خاصة من العراق وإيران”.



وأشار المصدر إلى أن “وزارة التجارة الخارجية، بدأت بانتهاج آلية الترشيد، في الاستيراد منذ 2013، حيث قامت بتحديد كميات، وسقوف السلع المستوردة، حسب حاجة السوق”.



يذكر أن أن سعر الكيلو الواحد من التمر، في الأسواق السورية، وصل خلال الفترة القليلة الماضية، إلى 2500 ليرة، ومن المتوقع زيادة الطلب عليه خلال الفترة القادمة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان.

وكالات