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وزارة الاقتصاد تسمح باستيراد الأدوات المنزلية الزجاجية.

أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا سمحت بموجبه باستيراد الأدوات المنزلية، وبحسب القرارالذي جاء فيه أنه إشارة إلى كتاب رئاسةوزارة الاقتصاد تسمح باستيراد الأدوات المنزلية الزجاجية. مجلس الوزراء رقم 144/ 6 / تاريخ 26/ 9/ 2017، المتضمن موافقة لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية على إضافة مادة أدوات المائدة والأدوات المطبخية من مختلف البنود الجمركية باستثناء المصنوعات من البلاستيك والميلامين / لتوفر إنتاج محلي منها/ على الدليل التطبيقي الإلكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

وجاء في القرار إضافة البنود الجمركية المدرجة على دليل الاستيراد: وشملت ألواح لتقطيع الخبز ألواح للفرم وأصناف مماثلة، أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ من بورسلين وأواني وأدوات للمائدة أو المطبخ منزلة من مواد خزفية عدا بورسلين الصيني، وأدوات من خزف زجاجي المستمعلة للمائدة أو المطبخ وكؤوس واقداح الشرب ذات ساق من غير الخزف الزجاجي من كريستال الرصاص وكؤوس وأقداح الشرب ذات ساق من غير الخزف الزجاجي من غير كريستال الرصاص، كمل شمل القرار ملاعق وشوك وقطعات الكعك والسكاكين وللسمك

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