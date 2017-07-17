وزارة الاقتصاد تستورد أدوية ومواد أساسية

بينت وزارة الاقتصاد في مذكرة لها مرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء تأمينها العديد من المواد الأساسية منذ تشكيل الحكومة في شهر تموز من عام 2016، وأهمها مادة الخميرة بنحو 1058 طن وذلك بقيمة إجمالية نحو 3 مليون يورو، والأسمدة بنحو 31250 طن بقيمة إجمالية

تبلغ نحو 9 مليون يورو ومادة القمح بنحو 35000 طن بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليون يورو، إضافة إلى مادة الأرز بنحو 9464 طن بقيمة إجمالية 3 مليون يورو تقريباً، أما الأدوية المستوردة فتقدر قيمتها بنحو 21 مليون يورو ومادة الورق بنحو 997 طن بقيمة إجمالية تبلغ 793 ألف يورو، كما قامت المؤسسة بتصدير مادة لنت القطن بكمية تصل إلى 11.4 وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 564 ألف يورو.

وأضافت الاقتصاد في مذكرتها أن إجمالي المبيعات لكل من مواد الأسواق المحلية والحرة مع الأسلحة بلغت حوالي 84 مليون ليرة ومبيعات الآلات ومستلزماتها حوالي 14 مليون ليرة ومبيعات الأدوية والمستلزمات الطبية حوالي 14 مليار ليرة ومبيعات أقمشة الخيش حوالي 22 ألف يورو.

المصدر: سينسيريا