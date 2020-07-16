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وزارة الإعلام.. تجهيز مركز إعلامي لتقديم الخدمات الإعلامية مجاناً لوسائل الإعلام

جهزت وزارة الإعلام مركزاً إعلامياً لتقديم الخدمات الإعلامية للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية انتخابات مجلس الشعب المقررة في التاسع عشر من شهر تموز الجاري في الطابق الأول من مقر الوزارة بدار البعث على اتستراد المزة بدمشق.

وقامت الوزارة بتجهيز المركز بجميع الخدمات التي تحتاجها الوسائل الإعلامية من تجهيزات ومعدات فنية وحواسب ووسائل اتصال وخدمات انترنت بسرعات عالية إضافة إلى تأمين عربة بث مباشر واستديو خاص لإجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث يوم الأحد القادم اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساء حيث يتنافس نحو 1658 مرشحاً على 250 مقعداً.

 


وزارة الإعلام