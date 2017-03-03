وزارة الإدارة المحلية تقدم إعانة مالية لمجلس مدينة الحسكة لتنفيذ مشاريع خدمية

قدمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مبلغ 30 مليون ليرة كإعانة مالية لمجلس مدينة الحسكة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بالمحافظة.



وأوضح رئيس مجلس مدينة الحسكة المحامي بسام العفين اليوم أنه سيتم تخصيص 15 مليون ليرة من هذه الإعانة لمشاريع ترقيع وتزفيت عدد من شوارع وسط مدينة الحسكة وبعض الأحياء السكنية إضافة إلى تنفيذ تمديدات للصرف الصحي في بعض أحياء المدينة.



وأشار العفين إلى أن مجلس المدينة يواصل حاليا تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في أحياء مدينة الحسكة إلى جانب مشروع تجهيز عدد من المحال التجارية في منطقة سوق الهال بمركز المدينة حيث تم الانتهاء من تجهيز 22 من المحال مع العمل على تجهيز بقية المحال خلال الشهر الجاري.



ونفذ مجلس مدينة الحسكة منذ بداية العام الحالي مشاريع لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في حي النشوة الغربية بالتعاون مع مؤسسة المياه والصرف الصحي في الحسكة.

سانا