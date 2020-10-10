وزارة الأوقاف تدعو إلى صلاة استسقاء في كافة مساجد سورية طلباً لنزول المطر

بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد



وزارة الأوقاف ومجلسها العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام يدعون إلى صلاة الاستسقاء اليوم السبت : بسم الله الرحمن الرحيم



يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :



(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسلِ السماءَ عليكم مدراراً)



وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتبس المطر وعمَّ القحطُ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء والابتهال :



(اللهم اسقِنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مَريعاً ، نافعاً غير ضارّ ، عاجلاً غير آجل) (أخرجه أبو داود)



تدعو وزارة الأوقاف الإخوة المواطنين إلى صلاة الاستسقاء يوم غد السبت عقب صلاة الظهر في كافة مساجد سورية طلباً لنزول المطر ورفع البلاء وإخماد الحرائق ورجاءً للطف والرحمة من الله الرحمن الرحيم ، وتذكّر أنّ هذه الصلاة ينبغي أن تُسبقَ بالتوبة والاستغفار ، وأن يصحبها صدق التوكل والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى الذي وعد عباده بإجابة الدعاء ورفع البلاء وهو القائل جلَّ شأنه :



(أمّن يجيبُ المضطرَّ إذا دعاهُ ويكشف السوء)