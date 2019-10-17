وزارة الأشغال العامة والإسكان :تخصيص مساكن للمكتتبين..

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 1709 مسكن للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظات ريف دمشق (توسع ضاحية قدسيا) واللاذقية وحمص وحماة والسويداء وللمكتتبين في محافظة حلب على مشاريع السكن الشبابي والإدخار السكني والسكن البديل (شاغلي المخالفات).



حيث إنه سيتم تخصيص ريف دمشق (317 مسكن في ضاحية قدسيا) وحمص (298 منطقة غرب طريق دمشق)، واللاذقية (60 مسكن في منطقة أوتوستراد الثورة)، وحماة (60 مسكن في منطقة ذي قار)، والسويداء (377 مسكن في منطقة سليم)، وللمكتتبين في محافظة حلب (261 مسكن في منطقة المعصرانية)، كما سيتم وفقاً للمؤسسة تخصيص (177) مسكن للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في منطقة أرض سوق الجمعة بحلب، وتخصيص (159) مسكن للمكتتبين على مشروع السكن البديل (شاغلي مخالفات) في منطقتي المعصرانية وسوق الجمعة بحلب أيضاً.