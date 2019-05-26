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ورق الغار.. فوائد لا حصر لها !

كثير من السيدات تقوم بإضافة أوراق الغار إلى الأطعمة وخاصة اللحوم الحمراء ولحوم الطيور (البط والفراخ)


دون أن تعرف سبب إضافة أوراق الغار إلى الطعام. فحينما تسأل أي سيدة عن السبب تقول لك : لإكساب الطعام الطعم والنكهة .


وهذا كلام خاطئ فلو قمتِ بغلي أوراق الغار فى كوب ماء وقمتِ بتذوقه لن تجدى له طعما ولا نكهة


فلماذا تضعينها على اللحوم؟


إن إضافة أوراق الغار إلى اللحوم يقوم بتحويل الدهون الثلاثية إلى دهون أحادية وللتجربة والتأكيد


قومى بقطع بطة أو دجاجة نصفين وقومي بطهي كل نصف فى إناء ضعي فى واحدة أورق الغار والحلة الثانية بدون أورق الغار ولاحظي كمية الدهون فى الإنائين.


إذا كان عندك ورق غار ما في داعي إلى الصيدلية فقد أثبتت دراسات علمية مؤخراً أن لورق الغار فوائد جمة،
فهي تساعد على التخلص من الكثير من المشاكل الصحية والأمراض الخطرة،فمن فوائد أورق الغار :

-تعالج أوراق الغار اضطرابات الجهاز الهضمي فيساعد ورق الغار في التخلص من الانتفاخات


حرقة المعدة


الحموضة


الإمساك


وينظم حركة الأمعاء، وذلك بشرب شاي الغار الساخن.


يخفض مستوى سكر الدم ، وأيضاً ورق الغار يعد مضاداً للاكسدة


فيمكّن الجسم من إنتاج الأنسولين، عن طريق تناوله في الطعام أو شرب شاي الغار لمدة شهر.


يقضي على الكوليسترول الضار ويخلص الجسم من الدهون الثلاثية.


مفيد جداً في علاج البرد، الانفلونزا والسعال الشديد لأنه مصدر غني بفيتامين “سي”، فيمكنك غلي الأوراق واستنشاق البخار، للتخلص من البلغم وتقليل حدة السعال.


يحمي ورق الغار القلب من التعرض للنوبات، وكذلك يحمى من السكتات الدماغية، لاحتوائه على مركبات خاصة بحماية القلب والأوعية الدموية.


غني بالأحماض مثل حامض الكافيك وكيرسيتين والايجونول ومادة بارثينوليدى، وهي مواد تمنع تكون الخلايا السرطانية فى الجسم.


يقضي على الأرق والقلق، إذا تم تناوله قبل النوم فيساعد على الاسترخاء والنوم الهادىء.


شرب كوب مغلي من ورق الغار مرتين يومياً يفتت حصى الكلى ويشفي الالتهابات.