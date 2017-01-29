ورشات الإصلاح تدخل منشأة نبع عين الفيجة لإصلاح الأضرار

أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن ورشات الإصلاح دخلت إلى منشأة نبع الفيجة للبدء بعملية الإصلاح.



وقال إبراهيم إن هناك خطة إسعافية لتزويد مدينة دمشق بالمياه من عين الفيجة وعين حاروش والآبار الاحتياطية إلى حين إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بنبع الفيجة جراء اعتداءات الإرهابيين.



ودخلت صباح اليوم ورشات الإصلاح والصيانة إلى منشأة نبع عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشأة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية والبدء بإصلاحها.



وتم دخول الورشات إلى منشأة نبع عين الفيجة بعد قيام عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري بتطهير حرم النبع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة.



ولفت إلى أن ورشات الإصلاح تقوم بإجراء تقييم نهائي لحجم الأضرار التي لحقت بمنشأة النبع للبدء فورا بعملية الإصلاح تمهيدا لإعادة ضخ المياه إلى دمشق في أقرب وقت ممكن.



وكان الجيش العربي السوري استعاد أمس السيطرة على نبع عين الفيجة بعد تطويق الإرهابيين والقضاء على جزء منهم واغلبهم من جبهة النصرة والتنظيمات الأخرى المرتبطة بالخارج.

سانا