"وداعا للتربة"...الصين تحدث ثورة في عالم الزراعة

طور مزارعون في مدينة ليشوي الصينية التابعة لمقاطعة تشجيانغ، طريقة جديدة لزراعة المحاصيل دون الحاجة للتربة.



الطريقة الجديدة التي طوّرها المزارعون الصينيون لا تعتمد على التربة في زراعة المحاصيل.



التقنية الجديدة تعتمد على استخدام صناديق مجهزة بنظام ري عامودي، يقوم على تغذية جذور النباتات التي تتمزراعتها على جدران هذه الصناديق، دون الحاجة لغرسها في التربة.



وبحسب القائمين على المشروع، فإن هذه الثورة في مجال الزراعة تتيح إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل بنسبة تفوق الستة أضعاف، من الزراعة التقليدية.



كما لن يكون هناك حاجة لاستخدام المبيدات الحشرية للقضاء على الآفات عند استخدام هذه الطريقة في الزراعة.



وأكّد القائمون على هذا المشروع بأن هذه الطريقة من الزراعة يمكن استخدامها بشكل كبير في المناطق الجبلية المرتفعة والتي لا تتوفر فيها تربة صالحة للزراعة أو لصعوبة وتكلفة الاستصلاح فيها.