وداعا للازدحام ..السكر والأرز بموعد تحدده رسالة نصية على موبايلك

في خطوة لمنع الازدحام وطوابير المنتظرين على مؤسسات السورية للتجارة ألعنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انها ستقوم ببيع مخصصات مادتي السكر والرز على البطاقة الذكية عبر رسائل نصية تصل للناس عبر أجهزتهم الخلوية.





معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت علي سليمان أوضح أن المؤسسة السورية للتجارة ستبدأ اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول القادم ببيع مادتي السكر والارز للمواطنين وفق رسائل نصية قصيرة مبينا أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات والاجراءات اللازمة لتصل هذه الرسائل الى المواطنين في مواعيدها المحددة وبشكل واضح.



وتابع سليمان أنه سيتم تقسيم أعداد الرسائل النصية حسب الطاقة الاستيعابية لكل صالة وسيتم تنفيذ هذه الخدمة عبر تطبيق على الموبايل بحيث تتمكن العائلة من خلاله من اختيار الصاله المناسبه لها والكميه المراد شرائها على أن تستلم العائلة مخصصاتها خلال يومين وفي حال عدم حصول ذلك يمكن اعاده الطلب لأخذ دور جديد .



وأكد سليمان أن هذا الاجراء سيحد من الازدحام إضافة إلى أنه سيتم استخدام سيارات جواله / تعمل وفق نظام ماستر/ أي من تصله الرسالة النصية بموعد استلامه وصادف إحدى هذه السيارات يستطيع مباشرة أن يشتري مخصصاته منها وهذا يسهم بتخفيف حاله الازدحام ايضا.





سانا