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وحدن .. مسلسل جديد للمخرج نجدت انزور يبصر النور قريباً

يعد التعاون الثالث بين المخرج نجدت أنزور والكاتبة كمال الدين، بعد شراكتهما في فيلمي “فانية وتتبدد” و”رد القضاء”، اللذين حصدا جماهيرية كبيرة، يستعد المخرج السوري نجدت أنزور لإخراج مسلسل درامي جديد بعنوان “وحدن”.وحدن .. مسلسل جديد للمخرج نجدت انزور يبصر النور قريباً


المسلسل الجديد الذي تتجه شركة “سما الفن” من المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.


ويواصل أنزور من خلاله رحلته التي اختار دربها في السنوات الأخيرة، عبر التصدي لأعمال تتناول الأزمة السورية.


حيث يروي “وحدن ” حكاية عائلة سورية وما تتعرض له خلال الأزمة التي تعيشها البلاد.


ومن المقرر ان يبدأ أنزور التصوير أواخر تموز الجاري في محافظة السويداء، لكنه ليس موعداً نهائياً، إذ لم يحسم بعد أسماء الأبطال المشاركين في العمل، لكنه أكد بأنه سيكون في العمل عدد من الوجوه الشابة.

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