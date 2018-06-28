وحدة من الجيش تحبط هجوماً إرهابياً على نقاط عسكرية بريف القنيطرة الشرقي

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري هجوما إرهابيا على نقاطها في محيط قرية جبا بريف القنيطرة الشرقي.

واشتبكت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت في القنيطرة مع مجموعات إرهابية تسللت إلى محور جبا – أم باطنة للهجوم على النقاط العسكرية في محيط قرية جبا بالريف الشرقي.

وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم بعد مقتل العديد من الإرهابيين المهاجمين وفرار من تبقى منهم باتجاه قرية الحميدية حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة التكفيري.

وتتلقى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف القنيطرة دعما مباشرا من كيان العدو الإسرائيلي الذي يجاهر بارتباطه الوثيق مع الإرهابيين ويزودهم بالمعلومات الاستخباراتية والأسلحة حيث عثر أكثر من مرة على أسلحة إسرائيلية داخل أوكارهم في مختلف المناطق.



سانا