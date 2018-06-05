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وحدة من الجيش تحبط محاولة تسلل إرهابيين باتجاه نقاط عسكرية في ريف حلب

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة محاولة تسلل مجموعة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي باتجاه نقاط عسكرية في ريف حلب الجنوبي الغربي.

واشتبكت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة  بعد رصد ومتابعة الليلة الماضية مع مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة مؤلفة من 15 إرهابيا حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية على محور بلدة خان طومان بالريف الجنوبي الغربي.

ورافق الاشتباكات العنيفة  قصف مدفعي دقيق على تحركات المجموعة الإرهابية المتسللة ما أسفر عن إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من عتاد.

وينتشر في ريف حلب الجنوبي الغربي إرهابيون يتبع أغلبهم لتنظيم جبهة النصرة يعتدون على الأحياء السكنية في حلب والقرى المجاورة بالقذائف حيث استهدفوا أمس بـ 12 قذيفة حيي الزهراء والأندلس وشارع النيل ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

 

سانا

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