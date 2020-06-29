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وحدة إنتاجية لشركة سكر سلحب..تؤمن 60 فرصة عمل لذوي الشهداء والجرحى

كشف مدير شركة سكر تل سلحب المهندس إبراهيم نصرة عن بدء تجهيز وحدة إنتاجية تابعة للشركة العامة للألبسة الجاهزة (وسيم) وهذه الوحدة ستقوم بتأمين 50- 60 فرصة عمل من ذوي الشهداء وجرحى الجيش حصراً.

حيث قامت شركة سكر سلحب بتخصيص صالة ضمن كتلة أبنية المعمل بمساحة 400 م2 يتم تجهيزها بآلات الخياطة والمعدات اللازمة للمشغل وستكون جاهزة خلال الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن شركة وسيم فتحت وحدات إنتاجية مماثلة في كل من مدينة القرداحة وبيت ياشوط في اللاذقية.

وأكد نصرة أن هذه الوحدة الإنتاجية مستقلة ولا علاقة لها بخطوط الإنتاج الخاصة بمعمل السكر ولن يكون لها أي أثر سلبي.

 

 


تشرين