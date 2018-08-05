وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي

وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على أوكار ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار وخطوط إمداد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في قرى زيزون والزيارة والزكاة والأربعين والجنابرة بالريف الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن تدمير مقرات للإرهابيين وقطع بعض خطوط إمدادهم وإيقاع قتلى بين صفوفهم عرف منهم تيسير العيسى.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس هجوما لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له على منطقة الزلاقيات بريف حماة الشمالي بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم.

وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية أبرزها ما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” تعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ.

سانا