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وحدات من الجيش توقع عدداً من إرهابيي (جبهة النصرة) بين قتيل ومصاب بريف حلب

وجهت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مركزة على تحركات وتجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي.

و أوقعت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة  قتلى ومصابين في صفوف ارهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به وذلك بعد توجيه ضربات دقيقة على تحركاتهم في محيط منطقة خربة معراتة بالريف الجنوبي الغربي.

و نفذت مدفعية الجيش  ضربات مركزة على تجمع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محور جمعية الزهراء غرب مدينة حلب أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير آلية دفع رباعي لهم.

وأحبطت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس محاولة تسلل مجموعة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابى باتجاه نقاط عسكرية في ريف حلب الجنوبي الغربي وأوقعت 15 إرهابيا بين قتيل ومصاب.

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