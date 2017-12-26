وحدات من الجيش تكبد إرهابيي (جبهة النصرة) خسائر بالأفراد والعتاد في ريف إدلب الجنوبي

ألحقت وحدات من الجيش العربي السوري خسائر كبيرة بصفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته في عدد من المواقع بريف إدلب.





وأفاد مصدر عسكري في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور قرية أبو دالي بريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع قصف مركز على مواقع الإرهابيين في محيط أبو دالي والمشيرفة.





وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين وتدمير العديد من أوكارهم ومقراتهم.





وبقيت قرية أبو دالي حتى منتصف تشرين الأول الماضي خارج سيطرة إرهابيي “جبهة النصرة” بفضل بطولات وصمود أهالي القرية ومجموعات الدفاع الشعبية المدافعة عنها حيث هاجمت مجموعات إرهابية في 12 تشرين القرية وارتكبت مجازر بحق أهلها وقامت بتهجير العديد منهم والاستيلاء على العديد من منازلهم وتدمير وإحراق بعضها.





وذكر المصدر أن وحدات من الجيش نفذت عمليات نوعية مركزة على خطوط ومحاور تحرك إرهابيي “جبهة النصرة” في قرى سنجار والزفر والخوين وتل عمارة وتل مرديخ وكفرعميم أسفرت عن تدمير العديد من الآليات ومقتل عشرات الإرهابيين.



