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وحدات من الجيش تقضي على 22 من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة غرب منطقة خناصر بريف حلب

سقط 22 قتيلاً من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ضربات نوعية نفذتها وحدات من الجيش العربي السوري على تجمعاتهم وآلياتهم غرب منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في حلب بأن وحدة من الجيش وجهت رمايات مكثفة على تجمع لتنظيم جبهة النصرة في منطقة تل أحمر غرب خناصر بالريف الجنوبي الشرقي ما أسفر عن مقتل 20 إرهابياً وإصابة آخرين.

وأشار المصدر إلى مقتل متزعم في تنظيم جبهة النصرة الأرهابي “أبو عميرة المصري” وأحد مرافقيه بعد تدمير وحدة من الجيش آليتهم بصاروخ موجه على طريق برج سبنا/ رسم السيالة غرب منطقة خناصر.

واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال العمليات التي تنفذها منذ أكثر من شهر ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي العديد من القرى والبلدات والتلال في الريف الشمالي الشرقي لحماة والريف الجنوبي الشرقي لحلب فضلا عن توسيع دائرة الأمان حول طريق أثريا/خناصر.
المصدر: سانا

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