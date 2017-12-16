وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من (جبهة النصرة) في محيط مزارع الزهراء والهاوية بريف حماة
نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات عسكرية نوعية ضد تجمعات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف حماة الشمالي الشرقي المحاذي لريف إدلب.
وأفاد مصدر عسكري في حماة بان وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع ارهابيين من تنظيم جبهة النصرة في محيط مزارع الزهراء والهاوية شمال غرب بلدة الظافرية على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب.
ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات اسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم.
واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية يوم الاربعاء الماضي قرية الظافرية وتلة البرميل المحاذية لريف ادلب الجنوبي الشرقي وأحكمت السيطرة النارية على قريتي الزهراء وتل خنزير بعد إيقاع قتلى ومصابين بين ارهابيى تنظيم جبهة النصرة.
المصدر: سانا
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