وحدات من الجيش تعثر على دبابات وأسلحة ثقيلة داخل أوكار الإرهابيين خلال تمشيطها منطقة القلمون الشرقي
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وحدات من الجيش تعثر على دبابات وأسلحة ثقيلة داخل أوكار الإرهابيين خلال تمشيطها منطقة القلمون الشرقي

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري والجهات المختصة أثناء تمشيط منطقة القلمون الشرقي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والعربات الثقيلة أخفاها إرهابيو “جيش الإسلام” و”جبهة النصرة” ضمن مخابئ سرية قبيل إخراجهم إلى شمال سورية.

وأفاد أحد القادة الميدانيين بان وحدة من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عثرت أثناء تمشيطها لمنطقة القلمون الشرقي على كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد كان إرهابيو “جيش الإسلام” و”جبهة النصرة” أخفوها في عدة مناطق في جبال البترا والرحيبة شمال شرق بلدة القطيفة شملت دبابات وصواريخ ومدافع هاون وصواريخ مضادة للدروع مع ذخائرها ورشاشات متنوعة وبنادق حربية مع ذخائرها وأعدادا كبيرة من القذائف الصاروخية والهاون وقذائف /آر بي جي/ ومنصات اطلاق صواريخ محلية الصنع إضافة إلى روبوت كان الإرهابيون يحملونه بالعبوات الناسفة لتفجيرها عن بعد.

ولفت القائد الميداني إلى أن من بين المضبوطات كميات كبيرة من الأدوية المتنوعة ذات منشأ تركي وسعودي وكميات كبيرة من مادة السماد الآزوتي كان الإرهابيون يستخدمونها في تصنيع أنواع من العبوات الناسفة والقذائف.

وأعلنت منطقة القلمون الشرقي في منتصف نيسان الماضي خالية بالكامل من الإرهاب بعد إخراج الإرهابيين من قراها وبلداتها بموجب اتفاق قضى بتسليم أسلحتهم ونقلهم الى الشمال السوري بعد عملية عسكرية مركزة نفذتها وحدات الجيش العربي السوري وأجبرت التنظيمات الارهابية على الاستسلام والرضوخ للخروج من تلك المنطقة.

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