وحدات من الجيش تدمر تجمعات ومقرات للإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مكثفة على تجمعات وخطوط دفاعات المجموعات الإرهابية المتقدمة على الشريط الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب.

وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن وحدات من الجيش أوقعت بضربات صاروخية ومدفعية مركزة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به أثناء تجمعهم في بلدتي سرجة وأم رجيم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



وأشار المصدر إلى تدمير وحدة من الجيش آليات لتنظيم جبهة النصرة والقضاء على العديد من إرهابييه بين بلدتي التح والتمانعة بالتزامن مع تدمير مقر عمليات للمجموعات الارهابية ومقتل من بداخله من بينهم المتزعم الإرهابي “خالد الوزير” الملقب “أبو عبادة”.



وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة على طول الحدود الإدارية بين حماة وإدلب مئات المرتزقة الأجانب وينتمي أغلبهم لما يسمى “جيش العزة” و “الحزب التركستاني” تسللوا عبر الحدود التركية.