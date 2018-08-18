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وحدات من الجيش تدمر أوكارا وتجمعات لإرهابيي (جبهة النصرة) في ريف حماة الشمالي

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها على أوكار وتجمعات تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن وحدات من الجيش رصدت تحركات لمجموعات إرهابية مما يسمى “كتائب العزة” كانت تقوم بأعمال تخريب على أطراف بلدات مورك وأبو عبيدة ومعركبة بالريف الشمالي حيث تعاملت معها بالأسلحة المناسبة وأوقعت العديد من إرهابييها بين قتيل ومصاب.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش دمرت بضربات مدفعية تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط بلدة تل الصخر وذلك بالتزامن مع توجيه رمايات صاروخية على أوكار المجموعات الإرهابية في محيط بلدة كفر زيتا أسفرت عن تحقيق إصابات دقيقة بين صفوفها.

ودمرت وحدة من الجيش أمس نقاطا محصنة لما يسمى “جيش العزة” وقضت على العديد من إرهابييه في محيط قرية معركبة بالريف الشمالي.

ويشكل المرتزقة الأجانب الذين تسللوا عبر الأراضي التركية نسبة كبيرة من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به المنتشرة في ريفي حماة وإدلب.

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