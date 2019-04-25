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وحدات من الجيش تدمر أوكارا للإرهابيين وتقضي على عدد منهم بريف حماة الشمالي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وذلك في إطار ردها على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.


ووجهت وحدات من الجيش  صباح اليوم رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار المجموعات الإرهابية في قرى قسطون والزقوم وقليدين بريف حماة الشمالي.


و أوقعت الرمايات في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم اوكارا ونقاطا محصنة.


ودمرت وحدات من الجيش أمس مرابض مدافع هاون وقضت على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” في قلعة المضيق وتل هواش وشهرناز والحويز بالريف الشمالي الغربي وفي قرى خان السبل والخوين والبريصة وأم الخلاخيل والمشيرفة بريف إدلب الجنوبى الشرقي.