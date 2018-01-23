وحدات من الجيش تتصدى لهجوم تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية بريف اللاذقية الشمالي وتقضي على 13 من إرهابييه
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وحدات من الجيش تتصدى لهجوم تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية بريف اللاذقية الشمالي وتقضي على 13 من إرهابييه

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف اللاذقية الشمالي لهجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” على عدد من النقاط العسكرية بريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش “اشتبكت مع مجموعات إرهابية لتنظيم جبهة النصرة ومجموعات تابعة له هاجمت عددا من النقاط العسكرية على اتجاه قرية الصراف بناحية الربيعة”.

وبين المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن “مقتل 13 إرهابيا وتدمير أسلحة وأعتدة من ضمنها عربات مزودة برشاشات ومرابض مدفعية وهاون”.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية يتبع معظمها الى تنظيم جبهة النصرة ويشكل المرتزقة الاجانب أغلب أفرادها وتتلقى تدريباتها في معسكرات على الأراضي التركية بدعم من نظام أردوغان لتنفيذ اعتداءاتها على السوريين.
المصدر: سانا

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