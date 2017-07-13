وحدات من الجيش العربي السوري تدمر 4 آليات ومستودع ذخيرة ومقر قيادة لتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو آليات ومستودع ذخيرة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في دير الزور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونفذت وحدات من الجيش رمايات مكثفة على بؤر وتحركات لتنظيم “داعش” في حي الصناعة وقرب معبر قرية الجفرة ما أسفر عن تدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل وإيقاع قتلى ومصابين بين إرهابييه.

وكثف الطيران الحربي طلعاته على مقرات وتجمعات ونقاط تحصين لتنظيم “داعش” الارهابي في دوار الحلبية بالحسينية وفي قرية البوعمر بريف دير الزور الشرقي أدت إلى تدمير مقرين أحدهما ما يسمى “الإدارة العسكرية” للتنظيم وسيارتين إحداهما مزودة برشاش.وأكد مراسلنا على سقوط قتلى ومصابين بين إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير مستودع ذخيرة لهم في ضربات مركزة من سلاح الجو على أوكارهم وتجمعاتهم في محيط المطار منطقة المقابر والجبيلة.

وبين أن حامية مطار دير الزور دمرت في عمليات نوعية عربة “بي ام بي” لتنظيم “داعش” الإرهابي في جبل الثردة ورشاشا ثقيلا في محيط المطار.

ودمرت وحدات من الجيش بتغطية من سلاح الجو أمس الأول تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “داعش” على المحورين الجنوبي والغربي لمدينة دير الزور ومحيط المطار العسكري والبانوراما وفي قرى الحسينية والبغيلية وحطلة ومراط ومظلوم.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية من مدينة البوكمال بأن مجموعة من الأهالي قتلوا ما يسمى أمير الزكاة بالميادين في تنظيم “داعش” الإرهابي السعودي المدعو “أبو مريم” والإرهابيين “حسين العجاج” الملقب “أبو عثمان” و”أبو فاطمة المغربي” خطيب بالدعوة والمساجد بالميادين.

وكانت المصادر ذكرت أمس أن عددا من متزعمي التنظيم في دير الزور فروا من بينهم نائب ما يسمى “أمير جهاز الحسبة” في العشارة حامد النوري الملقب “أبو حمزة القرعاني”.

سانا