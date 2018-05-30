وحدات الـ”م – د” بالجيش السوري تنسف مجموعة إرهابية بريف اللاذقية بصاروخ واحد مطور

قضت وحدات الـ”م – د” في الجيش العربي السوري أمس، على مجموعة إرهابية تابعة لفيلق الشام بريف اللاذقية.

وأقرت تنسيقيات الفصائل الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان والمنتشرة بالجزء الشمالي والشمالي الشرقي من ريف اللاذقية، بمقتل خمسة من عناصر فيلق الشام بصاروخ “كورنيت” المضاد للدبابات، عندما استهدفت وحدات الـ”م – د” في الجيش العربي السوري صباح أمس سيارة بيكآب كانوا يستقلونها على محور بداما كنسبا بريف اللاذقية.

وذكرت مصادر في التنظيمات الإرهابية، أن الجيش السوري استهدف “سيارة عسكرية لفيلق الشام خلال توجهها لنقاط الرباط بصاروخ كورنيت”، ما أدى لمقتل خمسة عناصر على الفور وتدمير السيارة.

حيث أظهرت صورة نشرها ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة، وهي مدمرة بشكل كامل فيما يظهر فيها الإرهابيين الخمسة مقتولين بداخلها وبعضهم أشلاء.

وتستهدف وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف اللاذقية مواقع ودشم وتحصينات الفصائل الإرهابية بالمدفعية والصورايخ، لاسيما بمنطقة جسر الشغور وبداما، كما تحاول منع أي محاولة تسلل لتلك التنظيمات المدعومة من النظام التركي باجاه مواقعها في ريف اللاذقية.

يُشار إلى أن التنظيمات المنتشرة في جزء صغير من ريف اللاذقية وهو الجزء المطل على جسر الشغور، هي تنظيمات أجنبية وآسيوية وتركية بمعظمها، حيث يغلب عليها الجنسية الشيشانية والأوزبك والتركستان، فيما يتخللها بعض المجموعات التي تحمل الجنسية السورية، وهم عملاء ومرتزقة لنظام رجب طيب أردوغان في تركيا.