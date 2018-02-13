"وحدات الحماية الكردية": لا مشكلة بدخول الجيش السوري إلى عفرين

لم يستبعد القائد العام لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، سيبان حمو، إمكانية دخول الجيش السوري إلى عفرين لمساعدة الفصائل الكردية على التصدي للهجوم التركي ضمن عملية "غصن الزيتون".









وخلال مؤتمر صحفي أجراه عبر تطبيق سكايب أمس الاثنين، قال حمو ردا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية عما إذا كانت "الوحدات" ستوافق على دخول قوات من الجيش السوري إلى عفرين: "ليس لدينا مشكلة بدخول قوات الجيش السوري من أجل الدفاع عن عفرين وعن حدود عفرين في وجه الاحتلال التركي".





وأضاف حمو: "يصرح النظام دائما أن عفرين جزء من سوريا، ونحن دائما نقول: إن كانت جزءا من سوريا فعليك أن تقوم بواجبك"، مشددا على أن الفصائل الكردية تعتبر مناطق سيطرتها جزءا من الأراضي السورية.





وأكد حمو وجود "تنسيق محدود" مع السلطات في دمشق لتسهيل إدخال مساعدات انسانية إلى عفرين، مشيرا إلى أنه "حتى اللحظة لم نر أي خطوة عملية من قبل الدولة تجاه العدوان التركي على عفرين".





ودعا قائد "وحدات حماية الشعب" الغرب إلى حماية عفرين، قائلا: "بعدما قاتلت الوحدات بالوكالة عن العالم ضد إرهاب داعش لا يحق لأوروبا أو الدول الغربية أن تقف كالمتفرج أمام الدولة التركية التي تتصرف بشكل وحشي".



