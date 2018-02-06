وحدات الجيش توسع نطاق سيطرتها بريف حماة وتلاحق فلول إرهابيي (داعش) شمال غرب بلدة السعن

سيطرت وحدات الجيش العربي السوري خلال عملياتها على فلول ونقاط انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” بريف حماة الشمالي الشرقي على مساحات جديدة بعد معارك عنيفة مع التنظيم التكفيري وتكبيده خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.





وذكر مصدر عسكري في حماة أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” خلال الساعات القليلة الماضية بريف المحافظة الشمالي الشرقي انتهت بإحكام السيطرة على مزرعتي بيوض سفاف وأبو الخير.





وفرضت وحدات الجيش في الـ 20 من الشهر الماضي الطوق على أوكار الإرهابيين في جيب تبلغ مساحته أكثر من 1100 كم مربع يمتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار في ريف إدلب وصولا لشمال السعن بريف حماة.





وبين المصدر أن وحدات الهندسة قامت بتمشيط المنطقة المحررة لتفكيك الألغام ورفع المفخخات التي زرعها الإرهابيون لإعاقة تقدم وحدات الجيش.





وأحكمت وحدات من الجيش العربي السوري أمس سيطرتها على قرى الجديدة وأم حريزة وسميرية بريف منطقة سلمية الشرقي.



