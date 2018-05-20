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وحدات الجيش تلاحق فلول الإهارب في حي الحجر الأسود تمهيدا لإعلان منطقة جنوب دمشق خالية من الإرهاب

تابعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة جنوب دمشق عملياتها ضد ما تبقى من فلول الارهابيين في المساحة الضيقة المتبقية من أقصى شمال حي الحجر الأسود محققة مزيدا من التقدم وصولا إلى إنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة.

وذكر مصدر ميداني  من جنوب دمشق أن وحدات الجيش تنفذ تكتيكات قتالية لتطهير ما تبقى من كتل سكنية وخنادق وأنفاق للارهابيين وتدمير أوكارهم وتحصيناتهم مؤكدا أنه لا صحة للتقارير التي تتحدث عن خروج إرهابيي داعش من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح.

وبين المصدر أن وحدات الاقتحام تلاحق الارهابيين من شقة سكنية إلى أخرى ومن بناء إلى آخر بعد تطويقهم في جزيرة سكنية ذات كثافة معمارية عالية في الوقت الذي يحاول فيه الارهابيون استثمار تحصيناتهم التي اتخذوها في الأبنية السكنية والأنفاق والتمركز في الأبنية العالية لاستخدام القناصات ضد مجموعات الاقتحام مؤكدا أن بسالة رجال الجيش وخبرتهم العالية وصفاتهم القتالية تحبط جميع الاجراءات والمحاولات التي يتخذها الارهابيون لإعاقة تقدم الجيش لاستكمال تحرير الحجر الأسود من الإرهاب وصولا إلى إعلان الغوطة الغربية آمنة كليا.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهر عملية عسكرية دقيقة لإنهاء الوجود الارهابي من جنوب دمشق أحكمت خلالها السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة ومعظم مساحة حي الحجر الأسود جنوب دمشق.

 

سانا

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