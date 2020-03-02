وحدات الجيش تعثر على شبكة أنفاق ومستودع أسلحة شمال معرة النعمان بريف إدلب

عثرت وحدات الجيش العربي السوري على شبكة من الأنفاق تضم مستودعاً للذخائر وغرف إقامة للإرهابيين في الريف الشمالي لمعرة النعمان.



وتمكنت وحدات الجيش العربي السوري خلال عملية التمشيط في ريف إدلب المحرر من ضبط شبكة من الانفاق بالريف الشمالي لمعرة النعمان تحتوي على مقرات إقامة وتدريب للمجموعات الإرهابية وتصنيع الذخائر والقذائف والعبوات الناسفة.



وقال قائد ميداني : “أثناء التمشيط تم العثور على معسكر تدريبي يتبع لإرهابيي “فيلق الشام” ويحوي مقر قيادة وذخائر متنوعة من الهاونات من مختلف العيارات ومنها هاون عيار 82 وهاون عيار 62 وقذائف هاون عيار 120 إضافة إلى ذخائر من م-ط المتنوعة ورشاشات متنوعة من مختلف العيارات وقذائف بي ام بي وذخائر لأسلحة متوسطة ورشاشات متوسطة”.



وأضاف القائد الميداني إن المقر مجهز تجهيزاً هندسياً جيداً وهو ما بدا واضحاً من خلال حجم الجدران إضافة للعمق الذي يتواجد فيه كما تم اكتشاف الكمامات والأقنعة الواقية وهي مغلفة تستخدم من قبل مستخدمي السلاح الكيميائي والمجموعات الإرهابية ومصدرها غربي يدل على ذلك الكتابات الموجودة عليها.



وعثرت وحدات الجيش عثرت أيضا على نفق عميق جداً “نحو 30 درجة تحت الأرض” خصص لإقامة الإرهابيين وعناصرهم على مقربة من مستودعات الأسلحة والذخيرة.



وتواصل وحدات الجيش عمليات التمشيط ضمن المناطق المحررة في ريف الجنوبي حيث عثرت على عدد كبير من المقرات ومراكز التعذيب ومستودعات الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون كأدوات ترهيب لكل من يخالفهم من سكان هذه المناطق قبيل اندحارهم منها على يد بواسل الجيش العربي السوري.