وحدات الجيش تضبط شبكة أنفاق من مخلفات تنظيم "داعش" بريف دير الزور
عثرت وحدات من الجيش العربي السوري أمس الخميس15/2 على شبكة أنفاق من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" خلال متابعتها عمليات تمشيط منطقة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي تمهيداً لعودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.
وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري وخلال تمشيط الريف الجنوبي الشرقي لمدينة دير الزور عثرت على شبكة أنفاق في الميادين وقرية صبيخان طولها أكثر من 500 م بداخلها مقار وذخائر متنوعة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.
وعثرت وحدات الجيش أمس الأول على معمل كبير لصنع القذائف والمتفجرات والبراميل تحوى مواد مشبوهة يعتقد أنها تستخدم لصناعة المواد السامة في قرية صبيخان في حين ضبطت مستودعات تحوى على كميات كبيرة من الذخائر الصاروخية وقذائف الهاون والدبابات بعضها إسرائيلي الصنع ومدافع محلية الصنع ومواد مشبوهة والغام وعبوات ناسفة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها إسرائيلي الصنع في قريتي السيال وحسرات في الريف الشرقي لمدينة البوكمال.
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